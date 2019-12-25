الأنصاري: حلول جذرية لمشكلة الصرف الزراعي بالفيوم خلال عامين

قال الدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ الفيوم إن 80% من مشاكل الصرف الزراعي ستحل بالكامل بالمحافظة خلال العامين القادمين، موضحا أنهم يقومون بعمل حلول جذرية للمشاكل العالقة وليس مسكنات وقتية .

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن مشكلة وجود عطل في محطات رفع مياه الصرف الزراعي والذي يتسبب في غرق 150 فدان في عدة قرى بالمحافظة تم حلها في الوقت الحالي حيث تم رفع المياه وزيادة عدد ماكينات الرفع موضحا أن تلك المشكلة متكرر وحدثت منذ 10 أيام .

وأشار الأنصاري الى أن الموقف في الوقت الحالي أصبح آمنا وسيكون هناك حلولا جذرية قبل الشتاء القادم حتى لا يتكرر الأمر موضحا أن الدولة وفرت قروضا ومنحا للقضاء على مشكلة الصرف الزراعي بالمحافظة.

وأكد أنه سيعمل على ملفات عديدة بعد توليه مسئولية المحافظة تبدأ بإعادة بحيرة قارون الى سابق عهدا وجعلها مكانا سياحيا وصالح للصيد إضافة الى الملفات العادية مثل القمامة.