الأنشطة المالية غير الصرفية تسجل تمويلات بقيمة 84,3 مليار جنيه عن مارس 2023

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر مارس 2023 أن إجمالي قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت قيمتها 84.3 مليار جنيه.

والأنشطة المالية غير المصرفية تعني الأسواق والأدوات المـالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية، بما فيها أسواق رأس المـال وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمـويل الاسـتهلاكي.

وأضاف التقرير أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بلغت 43.5 مليار جنيه، بينما كان إجمالي قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات) 5.5 مليار جنيه، ووصل إجمالي قيمة إصدارات الأسهم إلى 18.3 مليار جنيه.

وبيّنت “الرقابة المالية” أن إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، قد بلغت 7 مليارات جنيه، بينما ناهز حجم التمويل العقاري الممنوح 1,3 مليار جنيه، وأشرف إجمالي حجم الأوراق المخصمة على 4.6 مليار جنيه، في حين وصل إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي إلى4.1 مليار جنيه.