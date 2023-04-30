الأنشطة السياحية والاستهلاكية في الصين تنتعش بحدة بعد انتهاء قيود كورونا

ارتفعت الأنشطة السياحية والاستهلاكية في الصين بحدة في اليوم الأول من عطلة يوم العمال الممتدة لخمسة أيام مع تدافع السكان للسفر والإنفاق بعد ثلاث سنوات من القيود المرتبطة بكوفيد والتي انتهت مؤخراً، بحسب وكالة بلومبرج.

سجلت رحلات سكك الحديد 19.7 مليون رحلة عبر الدولة يوم السبت، وهو أعلى رقم على الإطلاق في يوم واحد، حسبما نقلت صحيفة “ذا بيبر” عن مجموعة سكك الحديد الصينية. تتوقع مشغلة سكك الحديد أن ترتفع حركة الركاب إلى مستوى قياسي عند 120 مليون مسافر خلال فترة العطلة بارتفاع قدره 20% عن نفس الفترة في 2019 أي قبل أن يضرب الوباء.

خرج المتسوقون بأعداد كبيرة يوم السبت أيضاً، وشهدت شركات التجزئة والمطاعم الرئيسية قفزة في المبيعات قدرها 21% مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات وزارة التجارة التي نقلها تلفزيون الصين المركزي “CCTV”. أيضاً، سجلت سلاسل المطاعم الرئيسية قفزة في الإيرادات 30%، وصعدت مبيعات الملابس 21%، فيما ارتفعت مبيعات المجوهرات والسجائر والمشروبات الكحولية جميعها 17%.

انتعاش الأنشطة السياحية والاستهلاكية

بالنسبة للعديد من السكان هذه هي رحلتهم الأولى منذ الوباء بعد أن ألغت السلطات القيود المرتبطة بكوفيد في ديسمبر، ما غذى انتعاشاً سريعاً في الاستهلاك والسياحة محلياً.

لكن تبقى قوة واستدامة الانتعاش محل تساؤل على خلفية ضعف النمو في دخل الأسرة وبطالة الشباب التي تحوم قرب مستويات قياسية.

يختار العديد من السائحين الشباب الآن تجارب منخفضة التكلفة وقيمة أكبر مقابل المال، وأمست بعض الوجهات غير المتوقعة نقاط جذب جديدة للسفر.

في بكين، حيث فُرضت بعضاً من أشد قيود السفر صرامة خلال الوباء، سُيِّرت أكثر من 1.4 مليون رحلة إلى ومن محطات السكك الحديد في المدينة يوم السبت، فيما يشكل قفزة 1.48% عن العام الماضي، و27% عن 2019، وفقاً للجنة النقل ببلدية بكين.

كما شهدت الرحلات الجوية القادمة من بكين وإليها ارتفاعاً في أعداد الركاب بنسبة 1.59% على أساس سنوي، و14% عن 2019.