الأندية الثقافية بوزارة التضامن تنظم ندورة حول ريادة الأعمال

المال- خاصتنظم الإدارة العامة للأندية الاجتماعية والثقافية بوزارة التضامن الاجتماعى ندوة موسعة حول ريادة الأعمال وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماع بالشرقية، وذلك خلال النصف الأول من شهر أغسطس بمشاركة عدد 150 شابا وفتاة من شباب الأندية الاجتماعية والثقافية وبحضور قيادات الوزارة والمديرية.و

المال- خاص

تنظم الإدارة العامة للأندية الاجتماعية والثقافية بوزارة التضامن الاجتماعى ندوة موسعة حول ريادة الأعمال وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماع بالشرقية، وذلك خلال النصف الأول من شهر أغسطس بمشاركة عدد 150 شابا وفتاة من شباب الأندية الاجتماعية والثقافية وبحضور قيادات الوزارة والمديرية.

ويدير الندوة فريق عمل وأساتذة متخصصين في ريادة الأعمال ياتي ذلك تنفيذا لما أسفرت عنه مخرجات ونتائج معسكرات الأندية بشأن الخروج بمجموعة من الأفكار والحلول المبتكرة لبعض التحديات التي تواجه الشباب.

كما تقوم الإدارة العامة للأندية الاجتماعية والثقافية بعمل مسابقة بين شباب الأندية الاجتماعية والثقافية على مستوى الجمهورية لعمل معرض توعوي يتضمن أعمالا فنية للشباب من رسم ونحت وتصوير فوتوغرافي وخط عربي تعكس الرسائل التى يرغب الشباب فى توصيلها فيما يخص بعض القضايا الاجتماعية مثل الإدمان والتدخين والزيادة السكانية والعنف والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.