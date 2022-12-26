«الأندلس للأدوية» تحقق 805 ملايين جنيه مبيعات في أول 6 شهور من 2022

حققت شركة «الأندلس للأدوية» مبيعات بقيمة 805 ملايين جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

ووصلت مبيعات الشركة إلى 1.2 مليار جنيه بسوق الدواء المصرية، خلال عام 2021.

وتأسست شركة الأندلسية الطبية، في مصر عام 2001، وتضم الشركة الأم، ثلاث شركات تحت مسمى، شركة الأندلس الطبية، وشركة الأندلس للصناعات الدوائية، وشركة الأندلس للخدمات الصيدلية.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس، أن قسم البحث والتطوير بالشركة يسعى لإنتاج إصدارات من الأدوية ذات الأسماء التجارية لتلبية المتطلبات المصرية والتصدير.

وأضاف أهمية إنتاج أدوية آمنة وفعالة ذات جودة عالية إذ تستثمر الشركة في توفير مختبرات البحث والتطوير بأحدث الأجهزة والتكنولوجيات الحديثة.

وأشار إلى أن إنتاج مجموعة أوسع من الأدوية بأسعار جيدة لتلبية احتياجات المرضى غير الملباة، وتحسين منتجات الشركة لتوافق المعايير الوطنية والعالمية. يساعد الشركة على اكتساب مكانة خاصة بهم في الصناعة الدوائية المصرية ، والحصول على فرصة جيدة في تصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة.

وفي منشور رقم 14 لسنة 2022، طالبت هيئة الدواء بضبط وتحريز العبوات المقلدة والمغشوشة من مستحضر “PERFORMA EXTRA STRENGTH 5%”، تصنيع شركة الأندلس للصناعات الدوائية، للتشغيلة رقم 210699.

ويستخدم بخاخ بيرفورما إكسترا سترينث 5% موضعياً، لإعادة نمو الشعر.