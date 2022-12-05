«الأندلس للأدوية» تحقق مبيعات بقيمة 363 مليون جنيه في الربع الأول من 2022

حققت شركة «الأندلس للأدوية» مبيعات بقيمة 363 مليون جنيه بسوق الدواء المصري، خلال الربع الأول من 2022.

ووصلت مبيعات شركة الأندلس للأدوية إلى 1.2 مليار جنيه بسوق الدواء المصرية، خلال عام 2021.

وفي منشور رقم 14 لسنة 2022، طالبت هيئة الدواء بضبط وتحريز العبوات المقلدة والمغشوشة من مستحضر “PERFORMA EXTRA STRENGTH 5%”، تصنيع شركة الأندلس للصناعات الدوائية، للتشغيلة رقم 210699.

ويستخدم بخاخ بيرفورما إكسترا سترينث 5% موضعياً، لإعادة نمو الشعر.

قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة صيادلة مصر وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إن هناك جهد كبير من هيئة الدواء المصرية في استخدام صلاحيتها لضبط الأدوية المغشوشة في المصانع غير المرخصة.

وأكد أن هذه الأدوية يتم تداولها في أماكن غير مرخصة لأن أي مستشفى أو عيادات، يلزمها القانون بشراء الأدوية من جهتين فقط هما: شركة الأدوية نفسها المصنعة للدواء أو من خلال شركات التوزيع المعتمدة التي تشتري الدواء من المصانع، وأصبحت بذلك دورة الدواء مغلقة.

وأضاف في تصريحات لـ «المال» أنه يمكن شراء الأدوية حاليًا عن طريق تنزيل تطبيق إلكتروني، أو من خلال مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، إذ جعلت هذه الآليات غير المراقبة الأدوية المغشوشة تتسلل إلى السوق المصري.

وأوضح أن قانون مزاولة مهنة الصيادلة أعطي حق الضبطية القضائية لمفتشي الصحة دون إذن نيابة، كاشفا أن أي شخص يقوم بتفتيش الصيدلية دون وجود مفتش صيدلي، يكون هذا الإجراء باطل قانونًا.

وتأسست شركة الأندلسية الطبية، في مصر عام 2001، وتضم الشركة الأم، ثلاث شركات تحت مسمى، شركة الأندلس الطبية، وشركة الأندلس للصناعات الدوائية، وشركة الأندلس للخدمات الصيدلية.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس، أن قسم البحث والتطويربالشركة يسعى لإنتاج إصدارات من الأدوية ذات الأسماء التجارية لتلبية المتطلبات المصرية والتصدير.

وأضاف أهمية إنتاج أدوية آمنة وفعالة ذات جودة عالية إذ تستثمر الأندلس في توفير مختبرات البحث والتطوير بأحدث الأجهزة والتكنولوجيات الحديثة.