«الأندلس للأدوية» تحقق مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه في 2021

حققت شركة الأندلس للأدوية مبيعات بقيمة 1.2 مليار جنيه بسوق الدواء المصرية، خلال عام 2021.

وكشفت مصادر مطلعة عن تحقيق «الأندلس للأدوية» مبيعات في أول أربعة أشهر من العام الحالي بلغت 483.7 مليون جنيه، بنسبة نمو 19.9%، بينما حققت مبيعات خلال الفترة من أبريل 2021 إلى أبريل 2022 بقيمة 1.393 مليار جنيه بنسبة نمو 29.5%.

وتأسست شركة الأندلسية الطبية، في مصر عام 2001، وتضم الشركة الأم، ثلاث شركات تحت مسمى، شركة الأندلس الطبية، وشركة الأندلس للصناعات الدوائية، وشركة الأندلس للخدمات الصيدلية.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس، أن قسم البحث والتطويربالشركة يسعى لإنتاج إصدارات من الأدوية ذات الأسماء التجارية لتلبية المتطلبات المصرية والتصدير.

وأضاف أهمية إنتاج أدوية آمنة وفعالة ذات جودة عالية إذ تستثمر الأندلس في توفير مختبرات البحث والتطوير بأحدث الأجهزة والتكنولوجيات الحديثة.

وأشار إلى إنتاج مجموعة أوسع من الأدوية بأسعار جيدة لتلبية احتياجات المرضى غير الملباة، وتحسين منتجات الشركة لتوافق المعايير الوطنية والعالمية. يساعد الشركة على اكتساب مكانة خاصة بهم في الصناعة الدوائية المصرية ، والحصول على فرصة جيدة في تصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة.

وتوقعت وكالة «فيتش سولوشنز» زيادة قيمة المبيعات فى سوق الدواء المصرى عام 2022 إلى 82.3 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) مقارنة مع 77.2 مليار (4.9 مليار دولار) فى عام 2021.

كما توقعت الوكالة فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 374.0 مليار جنيه مصرى (23.0 مليار دولار) فى عام 2022 مقارنة مع 333.9 مليار (21.3 مليار دولار) فى 2021.

وتوقع التقرير انخفاض الإنفاق على الأدوية كنسبة من إجمالى الإنفاق على الرعاية الصحية من حوالى %23.1 فى عام 2021 إلى %17.1 فى عام 2031 مع استمرار السوق فى توفير عوائد متواضعة، على الرغم من زيادة الإنفاق من 47.2 دولار أمريكى فى عام 2021 إلى 81.4 دولار أمريكى فى 2031.