الأم المتحدة: نزع السلاح النووي ممكن في اجتماع مجموعة السبع

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن تحقيق موضوع قمة مجموعة السبع حول عالم خال من الأسلحة النووية أمر “ممكن”.

وقال جوتيريش في مقابلة مع وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم السبت على هامش اجتماع مجموعة السبع إن التواجد في المدينة التي تعرضت لأول قنبلة ذرية في العالم في 6 أغسطس 1945 هو أمر “مؤثر عاطفيا”.

وأشاد الأمين العام بشجاعة الناجين من القنبلة الذرية، المعروفين في اليابان باسم الهيباكوشا، قائلاً إن الرحلات السابقة إلى هيروشيما تركته “متأثرًا بعمق بمرونتهم وشجاعتهم وصوتهم”.

وقال “يجب أن ينظر الجميع في العالم على أنها سبب أساسي لاعتبار نزع السلاح النووي أولوية”.

وجعل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا “تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية” موضوعًا رئيسيًا للمجموعة، وقام هو ونظرائه في مجموعة السبعة بجولة تاريخية في متحف هيروشيما التذكاري للسلام والتقى بأحد الناجين من القنبلة الذرية أمس الجمعة.

وتضم دول مجموعة السبع ثلاث دول لديهم أسلحة نووية – الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا – بالإضافة إلى كندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، المحمية تحت المظلات النووية.