الأمين : CBC نجحت فى معادلة اختيار المحتوى الناجح بالتكلفة المعقولة

محمد فتحىقالت منار الأمين، عضو مجلس الإدارة، والمدير التجارى بشبكة تليفزيون المستقبل "CBC"، إن سوق الميديا بدأت تواجه العديد من المشكلات خلال الفترة السابقة، أبرزها مدى قدرة بعض القنوات على الاستمرار دون أن تتكبد خسائر.جاء ذلك خلال مشاركتها بالنسخة الثامنة من ملتقى صناعة الإبداع "Creative

محمد فتحى





قالت منار الأمين، عضو مجلس الإدارة، والمدير التجارى بشبكة تليفزيون المستقبل “CBC”، إن سوق الميديا بدأت تواجه العديد من المشكلات خلال الفترة السابقة، أبرزها مدى قدرة بعض القنوات على الاستمرار دون أن تتكبد خسائر.

جاء ذلك خلال مشاركتها بالنسخة الثامنة من ملتقى صناعة الإبداع “Creative Industry Summit”.

وأوضحت منار أن شبكة CBC بصفة خاصة لا تواجه أى مشكلة فى صناعة المحتوى، منوهة بأنه ما دامت امتلكت أى القناة القدرة على خلق محتوى جيد فلن يكون هناك أى مشاكل لها.

وأكدت أن “CBC” تمتلك القدرة على خلق محتوى جيد يناسب الجيلين القديم والجديد وبسعر مناسب، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للفضائيات.

وأضافت أن برنامجى باسم يوسف أو أبلة فاهيتا أو مسلسلا مثل سابع جار، لم تكن الأغلى لكنها استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة، وهو ما يثبت قدرتنا على حل المعادلة الصعبة التى تتمثل فى اختيار نوع المحتوى بحيث يكون جماهيريًّا ناجحًا ولكن بتكلفة معقولة.