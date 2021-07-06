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الأمين المساعد للجامعة العربية: نشم رائحة أسفين تحاول إثيوبيا دقه بين الجامعة والاتحاد الإفريقي (فيديو)

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنه تم اصدار بيان بشأن انتقاد اثيوبيا تدخل جامعة الدول العربية في أزمة سد النهضة ، قائلا : أصدرنا بيان في هذا الأمر والذي يفيد بأن الجامعة تشتم رائحة إسفين…

محمد مجدي 10:18 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21 10:18 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21

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أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنه تم اصدار بيان بشأن انتقاد اثيوبيا تدخل جامعة الدول العربية في أزمة سد النهضة ، قائلا : أصدرنا بيان في هذا الأمر والذي يفيد بأن الجامعة تشتم رائحة إسفين تحاول إثيوبيا دقه بيننا وبين الاتحاد الإفريقي وتصور الخلاف على أنه خلاف عربي إفريقي .

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد أن قضية سد النهضة تعني 3 دول إفريقية من بينهما دولتين عضوتين في الجامعة و هما مصر والسودان ، يتم الاستجابة لهما في حالة طلبها المساندة من الجامعة، خاصة وأنهما تطالبان بالحل التفاوضي وهو طلب مشروع.

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وأضاف زكي أن جامعة الدول العربية داعمة لموقفي مصر والسودان حتى لو أصاب هذا البعض بالاضطراب والأرق، مؤكدا استمرار دعم مصر والسودان ودعم حق أي دولة عربية أخرى تواجه مشكلة مع دول منبع تمنع عنها المياه .

وشدد زكي على أن جامعة الدول العربية أدري باختصاصاتها ، مشيرا إلي ان الجامعة تنظر في الموضوعات التي تطلب أحد دولها الأعضاء وضعها على قائمة أعمال الجامعة ، كما أن محاولة إثيوبيا لإيجاد خلاف بين الجامعة والاتحاد الإفريقي واضح ، ولكن الجامعة لن تقع في هذا .

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وقال زكي أن كل مساعي اثيوبيا في وقوع خلاف لن تسفر عن شيء، خاصة وأن جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي تجمعهما علاقات طيبة وآليات تعاون مشتركة .

واضاف زكي أن إثيوبيا أظهرت تحدي جديد بتعنتها ورغبتها بتكريس سياسة فرض أمر واقع بالملء الثاني، وإظهار أن مطالبات الجميع لها بالتفاوض أمر لا يعنيها، كما ان التصريحات الإثيوبية استفزازية وبها تعنت وعناد ولا توحي بالتعامل الرشيد مع المسألة.

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وأكد السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية على أن هناك جهدًا مبذولًا من جانب الجامعة، لتحقيق المصلحة الوطنية ومصلحة الدولتين العربيتين.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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