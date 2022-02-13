استثمار

الأمين العام لمنظمة الأوبك يزور المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط (صور)

وذلك على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ( إيجيبس ٢٠٢٢)
دعاء محمود 9:11 م, الأحد, 13 فبراير 22 9:11 م, الأحد, 13 فبراير 22

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استمرارا لتوافد الزيارات الرسمية التي يستقبلها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل المتحف اليوم محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول ” أوبك”، والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ( إيجيبس ٢٠٢٢) و الذى سوف تنطلق فعالياته اعتبارا من الغد الإثنين.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف والذي رحب بهم وإعطائهم نبذة عن المتحف الذي يتوسط عدد من المعالم التاريخية كقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومُجمع الأديان، وأطلال مدينة الفسطاط، أول عاصمة لمصر الإسلامية.

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وقام الأمين العام للمنظمة والوفد المرافق له، بجولة داخل قاعات العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، تعرفوا خلالها على ما يحتويه المتحف من مقتنياتٍ تعكس ثراء الحضارة المصرية وعراقتها.

وخلال الزيارة أعرب الأمين العام للمنظمة عن اعجابة بالمتحف ومقتنياته الأثرية المتميزة.

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بقلم دعاء محمود

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