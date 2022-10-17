الأمين العام لمنظمة أوبك يبرر قرار أوبك+ بشأن خفض الإنتاج النفطي

وصف هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدر للنفط “أوبك” القرار الذي اتخذته المنظمة وحلفاؤها فيما يُعرف بتكتل “أوبك+” بشأن خفض الإنتاج بواقع 2 ملايين برميل يوميا، بأنه “فني بحت” علاوة على كونه إجراءا استباقيا.

وأوضح الغيص في تصريحات من الجزائر أن قرارات “أوبك+” فنية بحتة، وأن سلسلة البيانات الصادرة عن الدول المنتجة، دعما لقرار خفض الإنتاج الصادر في الخامس من أكتوبر مقياس لمدى فاعليته.

وقال للصحفيين إن أوبك ترحب بهذه البيانات التي تثبت أن القرار كان صحيحا.

وردا على سؤال عما إذا كان القرار سيخضع للمراجعة إذا تغيرت ظروف السوق في الأشهر الستة الأولى من العام المقبل، قال الغيص إن قرارات أوبك+ تخضع دوما للمراجعة.

وأضاف: “في أوبك دائما القرارات فيها متسع من المرونة”.