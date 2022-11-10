الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية : قناة السويس «معجزة هندسية» أثرت في حركة الملاحة

وصف كيتاك ليم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMO ،قناة السويس بأنها معجزة هندسية أثرت في حركة الملاحة الدولية، والتي تطورت خلال 4 سنوات منذ آخر زيارة للمنظمة للقناة.

وأوضح أنها تسعي دائما الي الحفاظ علي إستدامة سلاسل الامداد العالمية وكذلك اعمال التوسعة في انحاء القناة وتعميق القناة يزيد من سلامة العبور لملاك السفن والقباطنة .

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الهيئة بحضور على هامش زيارة السيد كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMO لقناة السويس

وأكد أن القناة من اعلى المؤسسات المشاركة والاكثر تنظيما ودورها في حماية والحفاظ على البيئة والسلامة البحرية مضيفا أنها القناة اكثر الممرات الملاحية نظافة واقلهم تكلفة، وهو ما اثر ايجابيا على صناعة النقل البحري .

وأشار إلي إن عملية الاستدامة للمؤسسات البحرية تصب في مصلحة النقل البحري موضحا أن المنظمة البحرية تؤسس جامعتي لتعليم وتدريس عملية السلامة والاستدامة البحرية وتعطي دورات لكافة المعنين في القطاع البحري وتمنح حتى درجة الماجستير،تملك من 6 الى 10 مكاتب تقنية حول العالم ، لاسيما تأسيس مكتب اقليمي في الشرق الاوسط مقره مصر من شأنها أن تدعم حركة الملاحة وهذا يعد امر ذو اهمية كبيرة في حركة الملاحة والتجارة ومن شأن حركة تجارة نظيفة في المستقبل وتحسين جودة الوقود المستخدم للسفن .