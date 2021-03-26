الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يكشف حالات مصابي قطاري سوهاج (فيديو)

تم نقل أكثر من 30 حالة مصابة نتيجة تصادم قطاري سوهاج، إلى مستشفي سوهاج الجامعي، ونقل باقي المصابين إلى مستشفيات سوهاج التعليمي وأسوان التعليمي

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه تم نقل أكثر من 30 حالة مصابة نتيجة تصادم قطاري سوهاج، إلى مستشفي سوهاج الجامعي، ونقل باقي المصابين إلى مستشفيات سوهاج التعليمي وأسوان التعليمي.

وقال عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم على “فضائية دي أم سي”، إن حالات المصابين ما بين خطيرة وشديدة الخطورة ومتوسطة وخفيفة وهي ما بين كسور وتهتكات ونزيف حاد وكسر بقاع الجمجمة، مشيرا إلي أن هناك 6 حالات يتم الآن التدخل الجراحي لها.

وأضاف عبدالغفار، أن سيارات الإسعاف مازالت حتي الآن تقوم بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث، موضحا أن الدولة تعمل كفريق واحد بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح عبدالغفار أنه يتم التعرف على الشهداء والمصابين لإبلاغ ذويهم بالحادثة، كما أن وزارتي التضامن والاوقاف أعلنوا صرف تعويضات مالية للشهداء.

يشار إلى أنه وقع حادث ظهر اليوم في محافظة سوهاج نتيجة اصطدام قطار قادم من أسوان إلى القاهرة بآخر قادم من الأقصر إلى الإسكندرية، وأسفر عن وقوع أكثر من 30 حالة وفاة وأكثر من 60 مصابًا.