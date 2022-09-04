الأمين العام للبرلمان العربي ينضم إلى جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

وافقت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية على انضمام المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي عضواً بالجمعية، وسط مشاركة واسعة للأمناء العامين للبرلمانات العربية، خلال أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والمنعقد بمقر مجلس النواب المصري.

وأعرب المستشار كامل شعراوي أمين عام البرلمان العربي عن اعتزازه العميق بالانضمام لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في إطار دورها الرائد في دعم عمل البرلمانات العربية، مؤكداً على أن الجمعية تُمثل بيت خبرة لتبادل الرؤى والخبرات البرلمانية لتعزيز وتطوير العمل بالأمانات العامة للبرلمانات العربية والتعاون البرلماني العربي والارتقاء بمنظومة العمل البرلماني العربي بشقيه الفني والإداري بما يخدم القضايا العربية على كافة الأصعدة والمستويات.

جدير بالذكر أن البرلمان العربي يعد بمثابة منظمة برلمانية عربية تهدف لترسيخ مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان في العالم العربي وأداة مُثلى للحوار والقرار العربي وقوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي المُشترك وشريكاً فاعلاً في رسم السياسة العربية المشتركة خدمة للمصالح العليا للأمة العربية.