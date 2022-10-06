الأمين العام للامم المتحدة : لا يوجد بلد فى مأمن من أزمة المناخ

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من تأثيرات المناخ على جميع أنحاء العالم، وأن ثلث باكستان غمرت بالمياه ، وتعرض اوروبا الى آحر صيف وارتفاع فى درجات الحرارة لم تحدث منذ 500 عام، مشددا على أن الانبعاثات في أعلى مستوياته على الإطلاق.

وأضاف الأمين العام في خطاب موجه الى الصحفيين المعنيين بتغطية مؤتمر المناخ cop 27 وصل “المال”، أننا على بعد أسابيع قليلة من انعقاد المؤتمر فى مصر، وينتظرنا عمل هائل للتحضيرات الحاسمة للمؤتمر الأطراف.

وأكد أن الالتزامات الجماعية لحكومات مجموعة العشرين تأتي قليلة للغاية ومتأخرة جدا فى التصدي لتأثيرات المناخ، منوها أن التعهدات والسياسات الحالية تغلق الباب أمام فرصتنا للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين، أو تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

وتابع الامين العام، ان العالم فى صراع حياة أو موت من اجل سلامتنا، مؤكدا انه لايوجد وقت لتوجيه أصابع الاتهام لأحد وقد حان الوقت لتغيير قواعد التسويات على مستوى الكم بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.