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الأمين العام للأمم المتحدة : 40% من البشرية لا يستطيعون تحمل تكاليف غذاء صحي

يعادل ذلك 3 مليارات شخص
محمود خاطر 10:18 ص, الجمعة, 15 أكتوبر 21 10:18 ص, الجمعة, 15 أكتوبر 21

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريش، أن نحو 3 مليارات من الناس، أي نحو 40% من سكان العالم، لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي.

وقال جوتيريش في خطاب مصور بمناسبة يوم الغذاء العالمي، اليوم الجمعة: “لا يستطيع 40% من البشرية تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، ويعادل ذلك 3 مليارات شخص، والجوع يزداد، ويزداد عدد المعانين من سوء التغذية والسمنة”.

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وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الوضع في هذا المجال تدهور بشكل جدي بسبب جائحة كورونا والقضايا الاقتصادية التي تسببت فيها، مضيفا أن نحو 140 مليون شخص في العالم يعانون من نقص الغذاء.

وتابع: “في الوقت ذاته فإن الطرق التي نستخدمها لزراعة وتناول وإزالة الغذاء تضع عبئا ثقيلا على كوكبنا. وتخلق عبئا غير مسبوق على مواردنا ومناخنا وبيئتنا، وتكلفنا تريليونات الدولارات”.

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بقلم محمود خاطر

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