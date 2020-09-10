اقتصاد وأسواق

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى جمع 35 مليار دولار إضافية لتوفير لقاح «كورونا»

أنطونيو غوتيريش حريص على جمع 15مليارا من المبلغ
مصطفى الجُدي 9:19 م, الخميس, 10 سبتمبر 20 9:19 م, الخميس, 10 سبتمبر 20

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إلى جمع 35 مليار دولار إضافية، من أجل تمويل برنامج تابع لمنظمة الصحة العالمية يدعم توافر لقاحات للوقاية من فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وبلغ إجمالي المساهمات في ذلك البرنامج حتى الآن ثلاثة مليارات دولار، وهو ما وصفه غوتيريش في اجتماع اليوم عبر الإنترنت بأنه “تمويل أولي زهيد” لما تستهدفه منظمة الصحة العالمية.

وبحسب ما نقلت “رويترز”، فإن الأمين العام للأمم المتحدة حريص على جمع 15 مليارا من المبلغ، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأضاف أنه يشكل أقل من عشرة في المئة مما تحتاجه للبرنامج الذي يسمى اختصارا “آكت” في إشارة للأحرف الأولى من التوفير السريع لأدوات الوقاية من “كوفيد-19”.

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وقال غوتيريش، لاجتماع مجلس تشكل للترويج للبرنامج “نحتاج الآن إلى 35 مليار دولار إضافية لننقل البرنامج من نقطة الانطلاق إلى توسيع النطاق والتأثير”.

وأضاف: “هناك احتياج عاجل وحقيقي لتلك المبالغ دون ضخ 15 مليارا في الأشهر الثلاثة المقبلة، اعتبارا من الآن، سنخسر الفرصة السانحة حاليا”.

وسجل العالم أكثر من 28 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وتوفي ما يزيد عن 909 آلاف منهم، فيما تعافى أكثر من 20 مليون شخص.

ويراهن العالم على طرح لقاح مضاد ضد كورونا من أجل تخفيف قيود الإغلاق الوقائية التي ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد، لكن بعض الخبراء يخشون أن تتأخر استفادة الدول النامية من اللقاح المرتقب.

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بقلم مصطفى الجُدي

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