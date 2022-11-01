الأمين العام للأمم المتحدة: نعمل بلا هوادة لإبقاء مبادرة نقل الحبوب

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: “نحن نعمل بلا هوادة مع جميع أصحاب المصلحة على إبقاء مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب وإزالة جميع العقبات المتبقية”.

جاء ذلك خلال كلمته بالقمة العربية الـ31 في الجزائر المنعقدة الآن.

وأضاف: “بما أنني جئت من بلد استعمارية فأني أحييكم على احياء تلك الذكري التاريخية للجزائر، ، ويجب أن نعمل معا بقيم السلام والتنمية المستدامة”.

وتابع جوتيريش ، أن موقف الأمم المتحدة اتجاه فلسطين واضح وهو أنه لابد للسلام أن يحل ولابد للإحتلال أن ينتهي، وقيام دولتي اسرائيل وفلسطين تعيشان جنبًا إلي جنب في سلام وأمن.

وتابع جوتيريش، على أن تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين، والأزمة المالية التي تهدد وجود الأونروا تؤثر على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ونسعي للتعاون مع الجامعة العربية، والنزاعات مستمرة والاحتياجات الانسانية تتزايد، ويجب التوصل الي حلول عديدة الاطراف.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن أزمتي كورونا وأوكرانيا عصفتا بكل العالم، والارتفاع في اسعار الطاقة والغذاء، ونصف العالم تقريبا بما فيها حكومات الدول العربية لا تحصل على ما تحتاجه من تمويل وانادي بوضع خطة لتحفيز اهداف التنمية المستدامة للاقتصادات الناشئة.

وقال جوتيريش: “نحن نعمل بلا هوادة مع جميع أصحاب المصلحة على إبقاء مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب وإزالة جميع العقبات المتبقية واهمها تصدير الاغذية والاسمدة، وهذه المبادرة هامة للعالم”.

وتنعقد قمة جامعة الدول العربية في الجزائر الثلاثاء على مدار يومين، لأول مرة منذ تفشي وباء كوفيد-19. وتأتي هذه القمة مع استمرار الانقسامات حول النزاعات الإقليمية، ووضعت الجزائر هذه القمة 31 للمنظمة العربية تحت شعار “لم الشمل” لكن عدة دول، لا سيما بلدان الخليج، لن تكون ممثلة بقادة دولها.

ويذكر أن آخر قمة للجامعة العربية التي تضم 22 دولة، عقدت في مارس 2019 في تونس، قبل تفشي وباء كوفيد-19.