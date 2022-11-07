الأمين العام للأمم المتحدة : نحن في طريق سريع إلى جحيم المناخ بسبب النشاط البشري

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن يكون العمل البشري الجماعي هو الحل، وأن النشاط البشري هو سبب مشكلة المناخ، مؤكدا أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تزايد مستمر، ودرجات الحرارة العالمية تستمر في الارتفاع.

وأضافت خلال كلمته بمؤتمر المناخ cop 27 ، بالجلسة الافتتاحية لقمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ، أن كوكبنا يقترب بسرعة من نقاط التحول التي ستجعل الفوضى المناخية لا رجعة فيها، ونحن على طريق سريع إلى جحيم المناخ وأقدامنا على دواسة البنزين.

وتابع أن الحرب في أوكرانيا ، والصراع في منطقة الساحل ، والعنف والاضطراب في العديد من الأماكن الأخرى هي أزمات مروعة يعاني منها عالم اليوم، ولكن تغير المناخ يتم على جدول زمني مختلف ومقياس مختلف، إنها القضية الحاسمة في عصرنا.

وطالب بالعمل على إعادة تأسيس الطموح، وإعادة بناء الثقة – خاصة بين الشمال والجنوب، والحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

ولفت إلى أن هدف 1.5 درجة هو دعم الحياة – والآلات تدق، محذرا من أننا نقترب بشكل خطير من نقطة اللاعودة، ولتجنب هذا المصير الرهيب ، يجب على جميع دول مجموعة العشرين تسريع انتقالها الآن – في هذا العقد، وعلى البلدان المتقدمة أن تأخذ زمام المبادرة.