الأمين العام للأمم المتحدة: مع انطلاقCOP27 يرسل كوكبنا إشارة استغاثة

أشار الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش إلى إصدار منظمة الأرصاد الجوية العالمية تقريرها حول الحالة المؤقتة للمناخ العالمي تزامنا مع انطلاق COP27 لعام 2022 بشرم الشيخ، إذ قال إن كوكبنا يرسل إشارة استغاثة.

أشار أحدث تقرير عن حالة المناخ العالمي إلى وقائع تثبت حالة الفوضى المناخية العالمية، بحسب جوتيرش.

مؤتمر COP27

وكشف تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن أن التغيير يحدث بسرعة كارثية تتسبب في تدمير الأرواح وسبل العيش في كل قارة.

كانت السنوات الثماني الماضية هي الأكثر دفئًا على الإطلاق ، مما جعل كل موجة حر أكثر شدة وتهديدًا للحياة ، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة من السكان.

ترتفع مستويات سطح البحر بمعدل ضعف سرعة تسعينيات القرن الماضي – مما يشكل تهديدًا وجوديًا للدول الجزرية المنخفضة ، ويهدد مليارات الأشخاص في المناطق الساحلية.

ذوبان الأنهار الجليدية يعرض الأمن المائي للخطر في قارات بأكملها.

يجب حماية الناس والمجتمعات في كل مكان من المخاطر الفورية والمتزايدة لحالة الطوارئ المناخية.

وأضاف جوتيرش:” هذا هو السبب في أننا نضغط بشدة من أجل أنظمة الإنذار المبكر الشاملة في غضون خمس سنوات.”

وأردف:” يجب أن نجيب على إشارة استغاثة الكوكب بالعمل – إجراءات مناخية طموحة وذات مصداقية. يجب أن يكون COP27 هو المكان.”