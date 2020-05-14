الأمين العام لرابطة المصنعين:50 إلى %60 تراجعًا لمبيعات السيارات.. وتحجيم التعاملات النقدية يعزز خسائر الشركات

التحويلات البنكية من المستهلكين إلى الشركات تستغرق ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام

أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات مدير عام بريليانس البافارية، أن استمرار سياسات تحجيم التعاملات النقدية فى السوق، ستعمل على تعزيز حجم خسائر شركات السيارات.

وقال إن التحويلات البنكية من المستهلكين إلى الشركات تستغرق فترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام، طبقا لتعليمات البنك المركزى، وهو ما يعيق إتمام بعض عمليات بيع السيارات.

وأضاف سعد أن أزمة كورونا بتوابعها أثرت بتراجع مبيعات السيارات 50 إلى %60 مقارنة بأداء نفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح أن فترة إغلاق المرور ووحدات التراخيص كان لها التأثير الأكبر فى مبيعات السيارات ، وكذلك تحجيم التعاملات النقدية والاتجاه إلى التحويلات البنكية، خاصة فى ظل تراجع بعض المستهلكين عن القرارات الشرائية خلال مدة التحويل.

يذكر أن البنك المركزى أصدر قرارًا بوضع حد أقصى للسحب والإيداع، من خلال فروع البنوك وماكينات الصراف الآلى، لتقليل تداول الكاش فى ظل أزمة كورونا، ثم أصدر تعديلات عليها ليصبح حدود السحب والإيداع النقدى للأفراد سواء عبر ماكينات الصراف الآلى ATM أو الفروع، 20 ألف جنيه عبر ATM بدلا من 5 آلاف جنيه، و50 ألف جنيه من خلال الفروع بدلا من 10 آلاف جنيه.

واستمرت تعليمات السحب النقدى بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألفًا للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها).