الأمين العام السابق لـ FIFA يطعن على إدانته بالرشوة فى قضية بث مباريات كأس العالم

قال الفريق القانوني لجيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) إنه سيطعن على إدانته بقبول رشوة في قضية تتعلق بحقوق البث الخاصة بكأس العالم، بحسب وكالة رويترز.

محكمة استئناف سويسرية تدين المسؤول السابق ل FIFA

وأدانت محكمة استئناف سويسرية يوم الجمعة الماضي الفرنسي فالك (61 عاما) بتهمة الرشوة وتزوير وثائق لكنها برأته من ارتكاب مخالفات إدارية أخرى وقضت بحبسه لمدة 11 شهرا مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 20 ألف فرنك سويسري (20900 دولار) مع إيقاف التنفيذ أيضا.

وعمل فالك أمينا عاما ل FIFA ما بين 2007 و2015.

وكانت محكمة أدنى درجة برأت فالك في 2020 من تهمتي تلقي الرشوة وارتكاب مخالفات جنائية كبيرة لكن الادعاء السويسري طعن على القرار.

محامون: السيد فالك لم يضر FIFA

وقال محاموه عبر البريد الإلكتروني “السيد فالك لم يضر FIFA ومن ثم تم التأكيد منطقيا على تبرئته الكاملة من تهم سوء الإدارة”.

ووصف المحامون قرار محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أدنى بتبرئة فالك في عام 2020 من تهم فساد بأنه “خطأ فادح” وقالوا إن العقود المعنية كانت لصالح FIFA وتمت الموافقة عليها على جميع مستويات المنظمة العالمية لكرة القدم.

محامون : سنرفع القضية إلى المحكمة العليا في سويسرا

وقال المحامون إنهم سيرفعون القضية إلى المحكمة العليا في سويسرا وبالتالي فإن حكم الإدانة ليس نهائيا.

كأس العالم FIFA يقام كل أربع سنوات

يشار إلى أن كأس العالم FIFA يقام كل أربع سنوات ويشارك فيه 32 منتخباً يتنافسون فيما بينهم على اللقب الكبير.

تتأهل المنتخبات للبطولة عبر التصفيات القارية والبطولة تمثل فرصة رائعة للجماهير الذين يجمعهم شفعهم بالساحرة المستديرة.

,في حديثه في منتدى قطر الاقتصادي، شدّد رئيس FIFA جياني إنفانتينو على مسؤولية الهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم حول العالم في إحداث تأثير مجتمعي إيجابي من خلال قوة اللعبة – كما أشاد بالدولة المضيفة للنسخة المقبلة للبطولة لما أظهرته من التزام في هذا الأمر.

وقال الرئيس إنفانتينو للوفود المجتمعة في الدوحة: “نحن ننظم كأس العالم FIFA لكن كرة القدم وكأس العالم لهما دور أكبر بكثير، الأمر لا يقتصر على تنظيم أعظم حدث كروي على وجه الأرض – أو أم البطولات – لكن كأس العالم له تأثير اجتماعي كبير ونحن في FIFA نريد أن نضطلع بدور فاعل في هذا الأمر ونشكل هذا التأثير”.