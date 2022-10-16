الأمين العام: الأوبك لا تتحكم في النفط ولديها مرونة لمراجعة قراراتها

أكد الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص أن المنظمة لا تتحكم في أسعار النفط، مشددًا على أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي له انعكاس واضح على الطلب على النفط.

وأشار إلى أن منظمة أوبك+ اتخذت قرارًا استباقيًا بخفض إنتاج النفط، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الدول ترغب في الانضمام إلى أوبك+.

وتابع الغيص: “دائما لدينا متسع من المرونة لمراجعة قراراتنا”.

أوبك لا تتحكم في النفط

وفي وقت سابق من صباح اليوم، قال الغيص خلال زيارته الجزائر إن أسواق النفط مرحلة من التقلبات الشديدة، مضيفًا أن هدف أوبك والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.

وفي 5 أكتوبر، أعلن تحالف أوبك+ خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، عقب اجتماع عقد أول مرة بشكل مباشر منذ مارس 2020، في العاصمة النمساوية فيينا.

وردت السعودية على انتقادات وجهتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب هذا القرار، قائلة إن الخطوة تستند فقط إلى عوامل “اقتصادية بحتة” تستهدف تجنب تقلبات سوق النفط.

من جانبه، أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن القرار الأخير لتحالف أوبك + بخفض إنتاج النفط ممتاز وتاريخي وسيكون له تأثير إيجابي، وسيصب في مصالح السوق.

وأعرب عرقاب والأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص عن ثقتهما الكاملة في الأثر الإيجابي لقرار أوبك.

قالت وزارة الطاقة العمانية صباح اليوم، إن القرار الأخير لأوبك+ بإجراء خفض في الإنتاج يأتي منسجمًا مع قراراتها السابقة من حيث استناده إلى معطيات السوق ومتغيراته، مضيفة أن القرار كان مهمًا وضروريًا لطمأنة السوق ودعم استقراره كما أن آليات عمل مجموعة أوبك+ تقتضي اتخاذ قراراتها بالتوافق وبإجماع كل الدول الأعضاء.

وأوضحت الوزارة أن قرارات أوبك+ تبنى على اعتبارات اقتصادية بحتة وعلى حقائق العرض والطلب في السوق والاستجابة لها باستباقية وأسلوب عملي وموضوعي.

اتفاق لتعزيز الأسواق

من جانبه، قال وزير النفط والبيئة البحريني محمد بن مبارك بن دينه، إن قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا خلال شهر نوفمبر القادم، جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وبعد دراسة فنية مستفيضة بحتة متخصصة في أوضاع وتطورات الأسواق العالمية.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية أكد وزير النفط أن الاتفاق جاء من أجل تعزيز الأسواق بما يحقق المنفعة الإيجابية للاقتصاد العالمي كل عام، وجاء القرار بناء على اعتبارات اقتصادية بحتة، وبقناعة تامة بالدراسة التي أجراها الفريق الفني بالمنظمة، وعلى حقائق العرض والطلب في السوق العالمي للنفط.

وأكد حرص الدول الأعضاء على اتخاذ القرارات التي تهدف إلى استقرار أسواق النفط، مشيرا إلى أنه من خلال الاجتماعات القادمة سوف تتم دراسة أي مستجدات اقتصادية وهذا لضمان استقرار الأسواق والإمدادات العالمية والتوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك والحلفاء، فيما يُطلق عليه تجمع أوبك+، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، خلال اجتماع عقد الأربعاء 5 أكتوبر في فيينا.