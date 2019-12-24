الأمير نايف يثمن دور هيئة الاستثمار المصرية في رعاية الملتقى العربي الإفريقي بجدة

ينطلق الملتقى العربي الإفريقي الدولى للاستثمار بمدينة جدة في الفترة من 3 إلى 5 فبراير المقبل

ثمن الأمير نايف بن عبدالله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود جهود الهيئة العامة للاستثمار بمصر في دعم النمو الاقتصادي في القارتين الأفريقية والأسيوية وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية عبر الغرفة التجارية بجدة في تنظيم الملتقي العربي الإفريقي الدولى للاستثمار الذي سينطلق بمدينة جدة في الفترة من 3 الى 5 فبراير المقبل.

ووفقا لبيان وصل “المال” صادر شركة إيكون العالمية لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمسئولة عن تنظيم المؤتمر قال الأمير نايف أن الملتقى وسيلة تسهل سبل التعاون بين القارتين عبر عرض الفرص الاستثمارية المتاحة ومناقشة تسهيل إنتقال رؤوس الأموال لدعم المشروعات القومية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والأفريقية.

وعبر الأمير عن امتنانه بأن يكون هذا الحدث الاقتصادي تحت رعايتة، وأن هذا الملتقى الكبير يبعث برسالة لدول العالم جميعا ليبرز الدور الهام الذي تتبناه المملكة العربية السعودية فى خطة التنمية الشاملة التي يتبناها سمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لرؤية المملكة 2030 والتي فتحت للعالم أجمع سبل المساهمة في التوسع الاستثماري في جميع المجالات.

وأشاد بدور الوكالة الإقليمية للاستثمار” الكوميسا” الفعال في تحقيق التقارب بين المستثمرين العرب والأفارقة ودعم النهوض بالقارة الإفريقية من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية التي تمتلكها هذه الدول.

تابع:” نسعى من خلال التعاون فيما بيننا لرفع كفاءة التنمية الاقتصادية لدولنا وشعوبنا في تبادل الخبرات وفتح أسواق جديده في التبادل التجاري بين القارتين الأسيوية والأفريقية ويعود بالفائدة لاقتصاديات دولنا والتي تنعكس على مستوى معيشة شعوبنا ولا يسعنى في ذلك الملتقى أن أقدم الشكر الجزيل على مشاركة دولة روسيا الصديقة كضيف شرف هام في هذا الحدث الكبير من خلال تخصيص جناح تجاري في هذا الملتقى”.

ومن جهته، قال أحمد الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة إيكون العالمية لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمسئولة عن تنظيم المؤتمر، أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين العرب والأجانب سيكونوا حاضرين في الملتقي العربي الأفريقي الدولى للاستثمار والتجارة، للتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة في المنطقة العربية والأفريقية، واختيار الأماكن والبلدان التى تمثل لهم فرصة كبيرة لتحقيق طموحاتهم في التوسع الخارجي وتحقيق مكاسب بجانب دعم التنمية والبنية التحتية للدول.

وأشار إلى أن الدعم الكبير الذي يحظى به المؤتمر من سمو الأمير نايف بن عبدالله انعكس بالإيجاب على توسيع قاعدة المشاركة، مؤكدا أهمية التواجد من مختلف القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي وأفريقيا.

وكشف عبد الرحمن عامر الرئيس التنفيذي لشركة إيكون العالمية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، عن تأكيد مشاركة الغرفة التجارية في دولة مالي وتخصيص جناح كبير في المعرض سيكون به نحو 150 شركة في مختلف المجالات، هذا إلى جانب الجناح الروسي الذي سيكون على مساحة 1000 متر مربع، لافتا إلى أن المؤتمر والمعرض سيمثلان فرصة كبيرة للدول الإفريقية لعرض الفرص الاستثمارية لديهم وإبرام الاتفاقيات.

وقال إنه يتم التنسيق حاليا مع منظمة الكوميسا لحضور أكبر عدد من هيئات الاستثمار من الدول الأفريقية الأعضاء، كما يتم التنسيق على أعلى مستوي مع المسئولين في الدول الأفريقية والعربية لتواجد عدد كبير من المسئولين التنفيذيين من القطاعي الحكومي والخاص.

ويقام الملتقي العربي الأفريقي الدولى للاستثمار، بمركز جدة للمعارض والمؤتمرات – المملكة العربية السعودية في الفترة من 3 – 5 فبراير2020، تحت رعاية “سمو الأمير اللواء طيار الأمير نايف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود” ورعاية غرفة جدة وصندوق التنمية والتخطيط التابع للأمم المتحدة، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى (إيكوسوك) التابع للاتحاد الأفريقى والهيئة العامة للاستثمار بمصر، وبالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار” الكوميسا”.