الأمير محمد بن سلمان يعلن تأسيس شركات للاستثمار في 5 دول عربية

أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات إقليمية، تستهدف الاستثمار في كل من الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وسلطنة عُمان.

الاستثمار في 5 دول عربية

جرى الإعلان عن هذه المبادرات على هامش “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض، وهو يأتي بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في أغسطس. وتبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في فرص متنوعة عبر مختلف القطاعات.

الشركات الخمس ستستثمر في قطاعات استراتيجية عدّة، من ضمنها البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

بحسب بيان صادر عن “واس”، سيسهم تأسيس الشركات الخمس الجديدة بتنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، وللقطاع الخاص السعودي، في المنطقة، بما يحقق عوائد جذابة على المدى الطويل، ويطور التعاون مع القطاع الخاص في الدول العربية الخمس.