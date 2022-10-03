الأمير محمد بن سلمان يطلق شركة «داون تاون السعودية» لإنشاء مراكز حضرية في المملكة

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شركة “داون تاون السعودية” لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في أنحاء المملكة، وفق بيان صادر اليوم عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

الشركة الجديدة، المملوكة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يتولّى رئاسته الأمير محمد بن سلمان، ستطلق مشاريعها في 12 مدينة، هي: المدينة المنورة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل، وتبوك.

تدشين شركة “داون تاون السعودية”

ستسهم “داون تاون السعودية” بتطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان. حيث ستعمل الشركة على تطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع لمشاريعها المصممة وفق الطابع الحديث والمُستمد من روح مناطق المملكة وثقافتها، ونسيجها العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة، بحسب بيان “واس”.

يستهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريع “داون تاون السعودية” المساهمة في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في المدن المختلفة حول المملكة، وتوفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، واستحداث فرص العمل لأبناء المناطق.

وأضاف البيان الصادر عن الصندوق أن إطلاق الشركة الجديدة يأتي امتداداً لجهود ولي العهد لتطوير مناطق المملكة، بما ينسجم مع ما تتمتع به كل منطقة من ميز نسبية وتنافسية، إيماناً منه بالدور الفعال الذي تلعبه اقتصاديات المُدن بدعم الاقتصاد الوطني.

وتتماشى استراتيجية الشركة مع خطة الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.