الأمير محمد بن سلمان يطلق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بداية من 2024

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية ، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، والذي تنظمه السعودية في الرياض سنوياً ابتداءً من صيف العام 2024، إذ ستشكل البطولة منصة مهمة تسهم في الارتقاء بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الذي يشهد نمواً متزايداً وسترسخ مكانة السعودية كوجهة رائدة لأبرز المنافسات الرياضية والعالمية.

إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

كما أعلن الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، إنشاء مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وهي مؤسسة غير ربحية ستتولى تنظيم البطولة، وستكون المحرك الذي سينقل هذا القطاع إلى مرحلة جديدة من التعاون بين جميع الشركاء والجهات المعنية بمنظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية للاستفادة من إمكاناتها الحقيقية وتعزيز نمو واستدامة القطاع.

وقال ولي العهد: « بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية هي الخطوة الطبيعية التالية في رحلة السعودية لتصبح المركز العالمي الأول للألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث ستقدم تجربة لا مثيل لها، تفوق ما هو متعارف عليه في القطاع».

وأوضح أن هذه البطولة ستكون رافداً رئيسياً في تحقيق مساعي استراتيجية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، والمساهمة في تحقيق أكثر من 50 مليار ريال للناتج المحلي بحلول عام 2030، وتوفير 39 ألف فرصة عمل جديدة في القطاع، وتحويل مدينة الرياض إلى عاصمة للألعاب الإلكترونية.

ومن المقرر أن تقام البطولة في صالات مغلقة، مصحوبة بالعديد من الأنشطة والفعاليات، لتكون فرصة فريدة في جذب شريحة جديدة من الزائرين المهتمين بقطاع الألعاب الإلكترونية وتنشيط القطاع السياحي في مدينة الرياض خلال فصل الصيف.