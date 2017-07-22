الأمير فيصل بن تركي: أشكر مصر على استضافة البطولة العربية

وكالات:قال الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، «أتوجه بالشكر إلى مصر الحبيبة على استضافة البطولة العربية للأندية وعودتها بشكل أقوى مما كانت عليه»، مضيفا أن جميع الفرق والأندية المشاركة في البطولة قوية وأن فريق النصر جاهز للتحدي.وأشاد الأمير فيصل بحفاوة الاستقبال وكرم الض

وكالات:

قال الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، «أتوجه بالشكر إلى مصر الحبيبة على استضافة البطولة العربية للأندية وعودتها بشكل أقوى مما كانت عليه»، مضيفا أن جميع الفرق والأندية المشاركة في البطولة قوية وأن فريق النصر جاهز للتحدي.





وأشاد الأمير فيصل بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال الإقامة في مصر، مضيفا «مصر هي بلدنا الثاني والحفاوة في الاستقبال والكرم ليس بغريب عن المصريين».

وأوضح أن توقيت إقامة البطولة مهم جدا لجميع الفرق المشاركة وجميع الأندية مستعدة للمنافسة على اللقب، مشيرا إلى أن الأرض والجماهيرية ستمنح الأهلي والزمالك ميزة نسبية.

وأضاف أن هناك 4 لاعبين سيشاركون مع فريق النصر خلال منافسات البطولة العربية، طبقا لما تنص عليه لوائح الاتحاد العربي لكرة القدم على عكس الدوري السعودي الذي يُسمح فيه بقيد 6 لاعبين محترفين.

وتحدث عن البطاقة الدولية للاعب الليبيري ويليام جيبور، مؤكدا أن لوائح الاتحاد العربي تنص على أن تكون بطاقة اللاعب في الاتحاد السعودي.

وحول ارتفاع قيمة جوائز البطولة، قال الأمير تركي: «إن ذلك جهد مشكور للاتحاد العربي، وفي نفس الوقت هو عامل محفز لجميع الفرق»، فيما قال- حول مباراة فريقه أمام العهد اللبناني: «أتوقع مباراة جيدة، خاصة أن الكرة اللبنانية متطورة.

جاء ذلك على هامش زيارته لمران فريق النصر الرئيسي مساء اليوم باستاد الإسكندرية لمؤازرة لاعبي فريقه.