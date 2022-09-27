الأمير خالد بن سلمان وزيرا للدفاع في السعودية بدلا من ولي العهد  

أصبح الأمير خالد بن سلمان، نجل العاهل السعودي وشقيق ولي العهد، وزير الدفاع رقم 8 في السعودية بعد صدور أمر ملكي اليوم بتعيينه.

وحصل الأمير خالد بن سلمان على منصب وزير الدفاع خلفا لشقيقه ولي العهد محمد بن سلمان الذي تولى المنصب منذ عام 2015.

وكان الأمير خالد بن سلمان يشغل منصب نائب وزير الدفاع في المملكة.

واليوم أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا يقضي بتعيين ابنه وولي عهده محمد بن سلمان رئيسا للوزراء في المملكة بدلا منه.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أمر الملك سلمان بأن يكون الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء استثناءً من النظام الأساسي للحكم.

وتضمن الأمر الملكي أيضا تعيين الأستاذ طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.