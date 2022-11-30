«الأمير الزراعية» تستهدف زيادة صادراتها إلى 80 مليون دولار

تستهدف شركة الأمير للتجارة وتوزيع الحاصلات الزراعية، زيادة صادرات حاصلاتها الزراعية فى عام 2023، إلى 20 ألف طن من البطاطس والموالح بقيمة 80 مليون دولار، مقابل 10 آلاف طن العام الماضي، بحوالى 40 مليون دولار، وفقًا لتصريحات السيد عنتر رئيس الشركة لـ«المال».

وقال «عنتر» إن شركته تستهدف السوق الأوروبية بنسبة %70 من صادراتها من محاصيل البطاطس والموالح، لافتًا إلى أنها تمتلك محطة على مساحة 6.5 أفدنة، إذ تحتوى على خطوط إنتاج وتعبئة وفرز وتبريد الموالح، وملحق به ثلاجات من 7 إلى 8 آلاف طن تبريد.

وأضاف أن المحطة تحتوى على عنبر بطاطس على مساحة حوالى 6 آلاف متر ملحق به خط تبريد وتعبئة البطاطس تم استيراده من الخارج، لافتًا إلى أن الشركة لديها 30 سيارة منها 10 ناقلات ضخمة لنقل المحاصيل الزراعية إلى الموانئ لتصديرها، والـ20 المتبقية لنقل العمال من وإلى المزرعة يوميًا.

وأوضح «عنتر» أن عملية التصدير تتم عن طريق الموانئ البحرية، منها «دمياط، وبورسعيد، والإسكندرية»، وتستهدف السوق الأوروبية، لافتًا إلى أن الشركة تتابع المنتجات منذ خروجها من مصر حتى وصولها الأسواق المستهدفة خارجيًا.

رئيس الشركة: استصلاح 2000 فدان فى الضبعة

وتابع أن الشركة تمتلك قطعتى أرض فى مشروع مستقبل مصر بطريق الضبعة على مساحة 2000 فدان، بهدف زراعتها عن طريق التمويل الذاتى الشركة بالمحاصيل التى تصدر للخارج، إذ إن تكلفة استصلاح وزراعة الفدان الواحد تبلغ حوالى 40 ألف جنيه، بإجمالى 120 مليون جنيه.

وبلغ إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 24 أغسطس الماضى حوالى 4 ملايين و491 ألفا و99 طنًا من المنتجات الزراعية، وفقًا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هى الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ.

وبلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليونًا و626 ألفًا 694 طنًا، إضافة إلى تصدير 831 ألفا و696 طن بطاطس طازجة، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح.

وتم تصدير 280 ألفا و498 طن بصل، محتلًا المركز الثالث فى الصادرات.

وجاء العنب فى المرتبة الرابعة فى الصادرات الزراعية بإجمالى 141 ألفا و483 طنا، والفاصوليا فى المركز الخامس بإجمالى 112 ألفا و467 طنا.