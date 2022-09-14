الأمير أندرو ابن الملكة اليزابيث يشارك في موكب نقل نعشها إلى البرلمان

يشارك الملك تشارلز ونجلاه الأميران وليام وهاري وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة منهم الأمير أندرو ابن الملكة اليزابيث في موكب مهيب حيث يُنقل نعش الملكة اليوم الأربعاء من قصر بكنجهام إلى البرلمان، بحسب وكالة رويترز.

ومن المقرر أن يسير تشارلز صامتا خلف العربة مع أبرز أفراد العائلة المالكة، ومن بينهم شقيقاه آندرو وإدوارد وشقيقته آن.

وبعد وفاة الملكة الأسبوع الماضي في مقر إقامتها الصيفي بقلعة بالمورال في اسكتلندا، نُقل نعشها إلى إدنبره لإقامة سلسلة من المراسم قبل نقله جوا إلى لندن في وقت متأخر مساء يوم الثلاثاء.

واصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق لمسافة 22 كيلومترا رغم الرياح المحملة بالأمطار، وتوقفت السيارات في الشوارع المزدحمة بطبيعتها لإلقاء نظرة على الموكب الذي كانت تنبعث منه الأضواء وهو يشق الظلام ببطء باتجاه قصر بكنجهام، وسط تصفيق الجماهير والهتافات وأبواق السيارات.

وفي القصر، كان الملك تشارلز وجميع أبناء الملكة وأحفادها والأزواج والزوجات في استقبال النعش المغطى بالعلم، مجتمعين معا للمرة الأولى منذ وفاة الملكة.

وقالت الأميرة آن (72 عاما)، الابنة الوحيدة للملكة والتي رافقت النعش خلال نقله من اسكتلندا، في بيان “حظيت بشرف مرافقتها في رحلاتها الأخيرة… رؤية مشاهد الحب والتبجيل التي أبداها الكثيرون في هذه الرحلات كان أمرا يبعث على الامتنان والسعادة”.

وفجرت وفاة الملكة الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 96 عاما حالة حزن على ملكة ظلت في الحكم لمدة 70 عاما.

وسيوضع التاج الإمبراطوري أعلى النعش يوم الأربعاء، مع إكليل من الزهور. وسيتلو الملك تشارلز وأفراد العائلة أدعية وصلوات.