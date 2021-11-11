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الأموال العامة تقبض على أحد مروجي العملات الافتراضية

أنشأ موقعين عبر الإنترنت للوساطة نظير مبالغ مالية.
أماني عوض 8:13 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 8:13 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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ألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، القبض على أحد مروجي العملات الافتراضية المختلفة، والوساطة بمحافظة البحيرة، مقابل تحويل قيمتها على أحد البنوك.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة- يمارس نشاطًا إجراميًا بمجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة من خلال تأسيس موقعين على شبكة “الإنترنت”، والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت.

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وأضافت أن المتهم يروجها للعملاء مقابل إرسال قيمتها على حسابه بإحدى البنوك أو من خلال إحدى خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، والمحفظة الإلكترونية الخاصة به، وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول المُستخدم في نشاطه الإجرامي وبفحصه فنيًا.

وتبين أنه يحتوي على العديد من الرسائل والمعاملات المالية الخاصة به مع عُملائه خارج البلاد، والتي تؤكد نشاطه الإجرامي المشار إليه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

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واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم إصدار وترويج العملات الإفتراضية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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