«الأموال العامة» تضبط 4 قضايا توظيف أموال وهارب من حكم «اختلاس»

ضمن جهود ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ، وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط 4 قضايا توظيف أموال وتحويلات مالية غير مشروعة، ونصب واحتيال على المواطنين خلال 24 ساعة، بإجمالي 4 أشخاص متهمين.

قضايا الأموال العامة

جاء ذلك خلال مواصلة مباحث الأموال العامة ، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمجال عمل الإدارة.

وبلغت قيمة المبالغ المالية مستنديًا في القضايا المضبوطة، ما قيمته مليون و434 ألف جنيه مصري، 800 ألف ريال سعودي، 450 ألف درهم إماراتي، 25 ألف دينار كويتي.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ، وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

هارب من قضية اختلاس

على صعيد متصل، ضمن جهود مباحث الأموال العامة لتنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الاعتداء على المال العام، وضبط المحكوم عليهم فيها، تمكنت من ضبط هارب من حكم في قضية اختلاس.

هارب من قضية اختلاس

جاء ذلك بعدما أكدت تحريات ومعلومات إدارة تنفيذ الأحكام بالإدارة، تردد موظف مفصول، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده في قضية اختلاس، على دائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وباستهداف المذكور وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

عصابة نصب

كانت الأجهزة الأمنية قد كشفت عن تشكيل عصابي تقوده سيدة لها معلومات جنائية، تخصص نشاطه في النصب على المواطنين وإيهامهم بالقدرة على تخصيص الوحدات السكنية لهم، بعد انتحال صفة موظفين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أفراد العصابة وهما: عامل، سيدة لها معلومات جنائية.

وأكدت التحريات أن نشاط التشكيل العصابية في مجال النصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة موظفين بإحدى الهيئات.