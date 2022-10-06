«الأموال العامة» تضبط 3 تجار عملة في القاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على 3 أشخاص متهمين بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن أخبار الحوادث اليوم الخميس.

كانت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت أن 3 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة- يزاولون نشاطًا غير مشروع بمجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة عابدين بمحافظة القاهرة، وعثر بحوزتهم على عملات أجنبية ومحلية.

وبمواجهتهم اعترف أحدهم بحضوره لاستبدال المبلغ المضبوط بحوزته، من المتهمين الآخرين.

وبمواجهة الأخيرين أيدا ما جاء بأقواله، وقررا بمزاولتهما نشاطًا غير مشروع بمجال الإتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء، وخارج السوق المصرفية لحسابهما الخاص.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.