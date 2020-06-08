الأموال العامة تضبط مسئولي أحياء بالقاهرة بتهمة التربح الوظيفي

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على اثنين من مسئولي الأحياء بالقاهرة، بتهمة التربح الوظيفي وإستغلال النفوذ، وذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الرشوة والفساد الوظيفى.

أكدت الواقعة معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني.

وكشفت عن استغلال اثنين من مسئولي الأحياء بالقاهرة، موقعهما الوظيفي والإتجار بالوظيفة العامة، والتربح منها، والتواطؤ مع أحد الأشخاص “متوفي”.

وأوضحت التحريات أنهما اتفقا معه على تزوير بيانات استصدار رخصة تعلية للعقار ملكه بمنطقة البساتين، وإثبات أن العقار مسموح له بالتعلية ومطابق لاشتراطات التعلية بالمنطقة -على خلاف الحقيقة- مما مكنه من الحصول على رخصة لتعلية العقار من الدور الرابع حتى الدور الحادي عشر.

إضافة إلى تمكينه من إتمام بناء برج سكني بارتفاع أحد عشر دور بالمخالفة للقانون والاشتراطات البنائية بالمنطقة، والتربح من بيع الوحدات السكنيه دون وجه حق.

ومن خلال تشكيل لجنه من المختصين ورد تقرير الحي، مؤكداً لما تضمنته التحريات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من الحصول على كافـة المستندات الرسمية التي تؤيد الواقعة.

وعقب تقنين الاجراءات ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بالواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية معهما وتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

على صعيد آخر، أسفرت جهود مباحث الأموال العامة خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية، عن ضبط 5 قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، تحويلات مالية، تزوير أوراق، كسب غير مشروع، متهم فيها 9 أشخاص.

وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها 88 ألف دولار أمريكي 822,500 ألف جنيه، وضبطها نقديًا، و110 آلاف دولار أمريكي، 24 مليون جنيه مستنديًا، وكذا غسل أموال قدرت قيمتها 3 ملايين جنيه.