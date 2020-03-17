«الأموال العامة» تضبط مدير فرع شركة غذائية لاختلاسه أموالًا من عهدته

عدم توريدها لخزينة الشركة، والاستيلاء عليها لنفسه مما أضر بالمال العام.

ألقت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، القبض على مدير فرع إحدى شركات المواد الغذائية بالمحلة الكبري، لاستغلاله موقعه الوظيفي واختلاس 75 ألف جنيه من عهدة الشركة، وعدم توريدها.

الأموال العامة تكشف تفاصيل الاختلاس

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بلاغًا من محامي إحدى شركات المواد الغذائية -مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية- يفيد باختلاس أحد العاملين بالشركة، مبالغ مالية من عهدته.

وبالفحص والتحري أكدت الواقعة تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وأوضحت صحة البلاغ.

وكشفت عن استغلال مدير فرع الشركة المُشار إليها، بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، موقعه الوظيفى وطبيعة عمله المنوط به استلام كافة الأذون الخاصة بالتوريد، والفواتير والمبالغ المالية التى يتم تحصيلها.

وأوضحت أنه اختلس مبلغ 74,434 ألف جنيه من عهدته، وعدم توريدها لخزينة الشركة، والاستيلاء عليها لنفسه مما أضر بالمال العام.

وتأكد ذلك بسؤال مسئول المراجعة الداخلية للشركة، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

وعقب تفنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهم المذكور.

وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، لاسيما الاختلاس والاستيلاء على المال العام دون وجه حق.

التموين تضبط 682 قضية في يوم

في سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، شن الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وجرائم الغش التجاري، على مستوى الجمهورية، وضبطت 682 قضية في 24 ساعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية “بدون ترخيص”، كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمحافظة القاهرة، لحيازته 1,482 طن “أسماك” غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها بالأسواق، مُدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.

وضبطت المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان أول بمحافظة الشرقية، لحيازته 8,040 طن “سكر حر، كاكاو، لبن بودرة، زيت طعام، مسلى “مستلزمات إنتاج”.

ووجدت الكميات معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات “مجهولة المصدر”، وإنتاجه 962 كيلو جرام “شيكولاتة سائلة” منتج نهائي، داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تجميع وقود بنصف مليون جنيه لبيعه بالسوق السوداء

وتمكنت من ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، لتجميعه كمية قدرها 69000 لتر “بنزين 80- 92″، للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، قدرت قيمتها 493.500 جنيهًا، وذلك لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.