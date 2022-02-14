الأموال العامة تضبط شخصين لبيعهما أدوية محظورة عبر «فيس بوك»

تحصلهما على تلك الأدوية من بعض الأشخاص العائدين من إحدى الدول الأجنبية، وتجميعها وبيعها عقب ذلك للمواطنين.

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخصين بمحافظة الجيزة ، بتهمة عرض أدوية مستوردة ومهربة جمركيًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عرض أدوية مستوردة ومهربة من الخارج خاصةً الأدوية المخدرة والمحظور تداولها مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأمكن التوصل إلى تحديد القائمين على إدارة تلك الصفحة، وهما: شخص وشقيقه -مقيمان بالجيزة- وممارسة نشاطًا إجراميًا بمجال الإتجار في الأدوية المهربة وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها، من خلال إنشاء الصفحة المشار إليها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، واستخدام تلك الصفحة للترويج لتلك الأدوية المهربة، وبيعها لراغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء تواحدهما بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزتهما 60 عبوة أدوية مستوردة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية المستحقة، ومبلغ مالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي المشار إليه.

وقدرت القيمة المالية للأدوية المضبوطة بمبلغ 400 ألف جنيه، وقيمة الرسوم الجمركية المُستحقة على تلك الأدوية المهربة بمبلغ 950 ألف جنيه.

وبمواجهتهما أقرا بممارستهما النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتحصلهما على تلك الأدوية من بعض الأشخاص العائدين من إحدى الدول الأجنبية، وتجميعها وبيعها عقب ذلك للمواطنين.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهرب الجمركي.