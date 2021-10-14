الأموال العامة تضبط أحد مروجي العملات الافتراضية

كشفت أجهزة الأمن عن نشاط شخص بمحافظة القاهرة في الترويج العملات الافتراضية خاصة “البيتكوين”، وتمكنت مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على المتهم.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن شخص حاصل على دبلوم -مقيم بمحافظة القاهرة- يمارس نشاطًا إجراميًا يتمثل في بيع وشراء العملات الإفتراضية الإلكترونية والتسويق الإلكتروني لإحدى الشركات بالخارج، وذلك عبر شبكة “الإنترنت”.

وأكدت التحريات أن المذكور يعمل في بيع العملة الإلكترونية الإفتراضية كوسيط بين الشركة المشار إليها وراغبي شراء تلك العملات، عبر شبكة المعلومات الدولية والتي يبلغ سعر الواحدة منها 45 ألف دولار، وذلك عن طريق محافظ إلكترونية أنشأها المتهم لذات الغرض.

ويقوم بالبيع لراغبي الشراء وتحويل أجزاء من العملة الواحدة حسب القيمة المتفق عليها مقابل البيع إلى مبالغ نقدية بالدولار الأمريكى وتحويلها على محفظته الإلكترونية، فضلاً عن إنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل فى العملات الإلكترونية الإفتراضية، خاصةً (بيتكوين) بغرض استثمار أموالهم في هذا المجال بهدف تحقيق أرباح مادية عالية، وذلك بالمخالفه للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف ضبط المذكور، وبحوزته مبالغ مالية 3850 مصري 180 دولار أمريكي من متحصلات نشاطه الإجرامي، 2 بطاقة دفع إلكتروني، وكذا 2 هاتف محمول “بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات بين المذكور وعملائه تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، بناءً على الانفاق المبرم بينه والشركة المشار إليها، وتبين أن حجم تعاملاته بلغت قيمتها 3 ملايين جنيه تقريبًا خلال تلك الفترة، واتخذت الإجراءات القانونية.