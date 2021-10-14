لايف

الأموال العامة تضبط أحد مروجي العملات الافتراضية

في محافظة القاهرة.
أماني عوض 9:09 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 9:09 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت أجهزة الأمن عن نشاط شخص بمحافظة القاهرة في الترويج العملات الافتراضية خاصة “البيتكوين”، وتمكنت مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على المتهم.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن شخص حاصل على دبلوم -مقيم بمحافظة القاهرة- يمارس نشاطًا إجراميًا يتمثل في بيع وشراء العملات الإفتراضية الإلكترونية والتسويق الإلكتروني لإحدى الشركات بالخارج، وذلك عبر شبكة “الإنترنت”.

اقرأ أيضا  «احتجزوا 100 شخص بالإجبار».. ضبط مديري مركز طبي مخالف لعلاج الإدمان بالجيزة

وأكدت التحريات أن المذكور يعمل في بيع العملة الإلكترونية الإفتراضية كوسيط بين الشركة المشار إليها وراغبي شراء تلك العملات، عبر شبكة المعلومات الدولية والتي يبلغ سعر الواحدة منها 45 ألف دولار، وذلك عن طريق محافظ إلكترونية أنشأها المتهم لذات الغرض.

ويقوم بالبيع لراغبي الشراء وتحويل أجزاء من العملة الواحدة حسب القيمة المتفق عليها مقابل البيع إلى مبالغ نقدية بالدولار الأمريكى وتحويلها على محفظته الإلكترونية، فضلاً عن إنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل فى العملات الإلكترونية الإفتراضية، خاصةً (بيتكوين) بغرض استثمار أموالهم في هذا المجال بهدف تحقيق أرباح مادية عالية، وذلك بالمخالفه للقانون.

اقرأ أيضا  ملابسات مقطعي فيديو لشخص يرقص أمام رجال الشرطة والسيارات بالإسكندرية

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف ضبط المذكور، وبحوزته مبالغ مالية 3850 مصري 180 دولار أمريكي من متحصلات نشاطه الإجرامي، 2 بطاقة دفع إلكتروني، وكذا 2 هاتف محمول “بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات بين المذكور وعملائه تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، بناءً على الانفاق المبرم بينه والشركة المشار إليها، وتبين أن حجم تعاملاته بلغت قيمتها 3 ملايين جنيه تقريبًا خلال تلك الفترة، واتخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا  «شردي» يعود إلى تقديم برنامج «الحياة اليوم» بعد شفائه من كورونا
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

سقوط شخص يستخدم شقته في تعدين «البيتكوين» بالقاهرة

أماني عوض 9:00 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

الداخلية تستجيب لاستغاثة أجنبية في إثبات نسب طفلها من شخص بكفر الشيخ

أماني عوض 8:46 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

لزيادة مشاهدات «تيك توك».. ضبط متهم بتمثيل فيديو ساخر أثناء الصلاة

أماني عوض 8:36 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

«المرور» تعتمد إجراءات جديدة للتسهيل على المواطنين.. تعرف عليها

أماني عوض 8:25 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

حالة الطقس غدا الجمعة.. ارتفاع في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال

دعاء محمود 6:39 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

القباج: علاج 102 ألف مريض إدمان مجانا وبسرية تامة خلال 9 أشهر

المال - خاص 6:15 م, الخميس, 14 أكتوبر 21