الأموال العامة تضبط أحد مروجي العملات الافتراضية في الإسكندرية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أحد المتهمين بممارسة نشاط غير مشروع في مجال ترويج وتداول العملات الافتراضية بمحافظة الإسكندرية ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط.

كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن شخص له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة الإسكندرية- يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في بيع وشراء العملات الافتراضية على شبكة الإنترنت، بالمخالفة للقانون.

وتبين محاولة غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على 106 أجهزة تعدين العملات الافتراضية، جهاز كمبيوتر، جهاز حاسب آلي “لاب توب”، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 3 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة الافتراضية.