الأمن ينقذ «قطة» محتجزة بفاصل كوبري في القاهرة

استجابت الأجهزة الأمنية لاستغاثة مواطنة تطلب إنقاذ قطة محتجزة في الفاصل الجانبي لأحد الكباري بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وقد لاقى ذلك استحسان ورضاء المواطنين، وتقدموا بالشكر للأجهزة الأمنية نظرًا ليقظة رجال الشرطة في أداء واجبهم.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات بتهمة استغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي، والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليارات جنيه.

وأكدت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن شخص يمارس نشاطًا إجراميًا في مجال الاستيلاء على المال العام، وغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها، ومصدرها غير المشروع.