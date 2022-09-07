الأمن ينجح في إنقاذ فتاة من الانتحار بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من التوصل لفتاة في محافظة الغربية نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، منشورات عن عزمها على الانتحار ونجحت في إقناعها بالعدول عن موقفها.

كانت المتابعة الأمنية قد رصد ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من استغاثات بشأن منشور لسيدة يتضمن اعتزامها الانتحار بالغربية.

وأمكن تحديد السيدة المشار إليها -مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المحلة في الغربية- وتقابلت معها مع توجيه النصح والإرشاد لها.

وبسؤالها أفادت بنشر المنشور المشار إليه، نظرًا لمرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات بينها ووالدتها المقيمة بذات العنوان.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة.