الأمن يمنع محاولة هجرة غير شرعية لـ 13 شخصًا في مطروح

ضبطت 4 قضايا هجرة غير شرعية أخرى على مستوى الجمهورية.

كشفت أجهزة الأمن عن محاولة هجرة غير شرعية لـ 13 شخصًا في مدينة مطروح، من راغبي السفر إلى إحدى الدول العربية، قادمين من محافظة أسيوط، وألقت القبض عليهم، وذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية القائمة على محاولة تسهيل جرائم الهجرة غير الشرعية.

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح، من ضبط المتهمين بقسم شرطة مطروح.

وبمناقشة المتهمين قالوا إن القائمين على تسفيرهم عاطل، مقيم في السلوم، وآخر مقيم في مركز البدارى بمحافظة أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأول العاطل، بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.

واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

في سياق متصل، ضبط قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، 4 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة، ضمن جهوده في ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، عن ضبط 5 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع، هواتف محمولة، مستحضرات طبية، سجائر، منظم غاز، بقيمة إجمالية قدرت بنصف مليون جنيه.

أما بمكافحة جرائم تهريب النقد، كشفت 10 قضايا تهريب مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، بإجمالى مبالغ مضبوطة أكثر من 6 ملايين جنيه، وواحدة تهريب مواد مخدرة.

وحررت 30 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، إنتحال صفة، مخالفات سائقين، مخالفات عاملين، انتهاء فترة التصريح، 920 مخالفة مرورية متنوعة.

ونفذت 252 حكمًا قضائيًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة.