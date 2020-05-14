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الأمن يمنع فطارًا جماعيًا على كورنيش المنصورة.. ويسحب تراخيص 21 سيارة

أثناء افتراش الطعام على السيارات.
أماني عوض 3:57 ص, الخميس, 14 مايو 20 3:57 ص, الخميس, 14 مايو 20

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منعت أجهزة الأمن فطارًا جماعيًا، على كورنيش النيل بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وألقت القبض على 21 سيارة من المشاركين، وسحبت تراخيصهم.

تعود التفاصيل إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية، تابعة لمديرية أمن الدقهلية، لمتابعة الحالة الأمنية بمنطقة كورنيش النيل، بمدينة المنصورة لاحظت تجمع عدد من المواطنين والإعداد للإفطار الجماعي.

وتمكنت القوات من ضبط 21 سيارة قبل افتراش أصحابها الطعام الخاص بإفطارهم على السيارات.

وسحب أجهزة الأمن التراخيص الخاصة بتلك السيارات، وصرفهم في الحال، وذلك لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن منع التجمعات على الشواطئ وكورنيش النيل.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً لتلك الجهود المبذولة.

على صعيد متصل، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة 3 مقاهي، بنطاق محافظات الدقهلية، أسوان، جنوب سيناء”.

جاء ذلك نظرًا لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن حظر فتح المقاهي، وحظر تحرك المواطنين، وغلق الباب من الخارج وإدارتها من الداخل للحيلولة دون ضبطهم.

وضُبطت أجهزة الأمن داخل المقاهي المخالفة 25 نرجيلة.

يذكر أن أجهزة وزارة الداخلية، ضبطت 6143 شخصًا مخالفًا لقرار حظر المواطنين، أمس.

وضبطت 1226 سيارة، 168 دراجة نارية، 235 مركبة “توك توك” مخالفة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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