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الأمن يمنع إقامة حفلي زفاف بالجيزة والمنوفية ويضبط القائمين عليهما

بالمخالفة لقرار الحظر.
أماني عوض 1:26 ص, الأحد, 31 مايو 20 1:26 ص, الأحد, 31 مايو 20

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تمكنت أجهزة الأمن من منع إقامة حفلي زفاف بمحافظتي الجيزة والمنوفية، في أوقات حظر التحرك، واتخذت الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها.

الواقعة الأولى بمحافظة الجيزة، بمنطقة بولاق الدكرور، واتخذت الإجراءات القانونية قِبل شخصين لتجميعهما عددًا من المواطنين، وإقامة حفل عرس بالمخالفة لقرار الحظر.

وفي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، واتخذت الإجراءات القانونية قِبل 3 أشخاص، لتجميعهم عدد من المواطنين وإقامة حفل زفاف بجوار أحد المنازل، بذات المنطقة بالمخالفة لقرار الحظر.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على صاحب محل مكبرات صوت، أثناء إقامة حفل عرس بإحدى قرى مركز منيا القمح بالشرقية.

وتمكنت أجهزة الأمن من صرف الأهالي المتواجدين بالحفل، نظرًا لمخالفتهم قرارات منع التجمعات وحظر التحرك.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على 4 سماعات وجهاز تشغيل السماعات.

واتخذت الإجراءات القانونية وتحرر محضرًا بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن ضبط 141 ألفًا و547 شخصًا اخترقوا قرارات الحظر على مستوى الجمهورية، خلال شهر مايو.

وأوضحت الداخلية، في نشرتها الشهرية، الصادرة اليوم السبت، أن أجهزة الأمن ضبطت 40 ألفًا و862 سيارة، و3494 دراجة مخالفة، 4135 توكتوك مخالف.

وأضافت أن حملات أجهزتها تمكنت من ضبط 27537 قضية تموينية متنوعة، بمجال احتكار السلع والغش التجاري، واستغلال أزمة كورونا.

وأشارت إلى أن عدد المقاهي المخالفة بلغت 77، وغلق 21 مكان نشاط تعليمي مخالف، 8184 محلًا مخالفًا لقرار الغلق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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