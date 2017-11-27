الأمن يمنع أسر مصابي الروضة من الإدلاء بتصريحات صحفية

إيمان عوفأكد مرصد صحفيون ضد التعذيب أن أهالي مصابي مسجد الروضة رفضوا التواصل مع الصحفيين بحجة أن الأمن منعهم من الإدلاء بتصريحات للإعلام خلال الفترة الراهنة.وقالت المراسلة الصحفية سُلافة مجدي إنها توجهت في تمام الساعة السادسة مساء الجمعة، إلى المستشفى الجامعي، برفقة المصورين الصحفيين حسام

إيمان عوف





أكد مرصد صحفيون ضد التعذيب أن أهالي مصابي مسجد الروضة رفضوا التواصل مع الصحفيين بحجة أن الأمن منعهم من الإدلاء بتصريحات للإعلام خلال الفترة الراهنة.

وقالت المراسلة الصحفية سُلافة مجدي إنها توجهت في تمام الساعة السادسة مساء الجمعة، إلى المستشفى الجامعي، برفقة المصورين الصحفيين حسام الصياد ومؤمن سمير، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتواصل مع الأهالي، لكن أفراد الأمن من الجيش والشرطة منعوهم من الدخول.

وأضافت، لـ”المرصد”، اليوم الاثنين، أنهم استطاعوا دخول المستشفى الأميري، لكن من حاولوا التواصل معه إما أنكر أنه من أهالي المصابين والضحايا، أو تجاهلهم، مشيرة إلى أن أحدهم أوضح أنه لن يستطيع التحدث إليهم لـ”لأسباب أمنية”.

وتابعت أنه تم احتجازهم لقرابة 30 دقيقة من قِبل الشرطة العسكري، أمام مدخل المستشفى، بعد أخذ هوياتهم الصحفية، حيث أوضح ضابط الجيش أنه يمكنهم دخول المستشفى فقط دون التصوير أو الكتابة أو التواصل مع الأهالي، وذلك برفقة عسكري من الشرطة العسكرية.

وأكدت أنه بعد دخولهم مرة أخرى أبلغ أحد الأهالي ضابطًا من الداخلية، بصفتهم الصحفية، فخرجوا من المستشفى للحيلولة دون تعرضهم للاستيقاف أو القبض.