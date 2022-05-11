الأمن يكشف هوية المتهمين بقتل مدرس في الضبعة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات واقعة قتل مدرس في منطقة الضبعة بمحافظة مطروح، وتحديد المتهمين، واتضح أنها على خلفية التشكك في وجود علاقة بين قريبة أحد المتهمين والمجني عليه.

تعود الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة الضبعة بمديرية أمن مطروح بتاريخ 27/4/2022، بلاغًا عن مقتل مدرس -مقيم بمحافظة مطروح- إثر إصابته بطلقات نارية، وذلك أثناء تواجده بمحل أعلاف ملك خاله -مقيم بدائرة القسم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحديد مُرتكبيها.

وتبين أن الحادث على خلفية الانتقام لتشكك أحد المتهمين -له معلومات جنائية وسبق إتهامه في قضايا “شروع في قتل، سرقات متنوعة، سلاح نارى، إتلاف، فى وجود علاقة بين المجنى عليه وإحدى الفتيات قريبته.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين.