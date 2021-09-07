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الأمن يكشف منظومة اتصالات غير شرعية داخل شقة بالبحيرة

بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
أماني عوض 2:45 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 2:45 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة عن منظومة إتصالات غير شرعية متواجدة داخل شقة بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

كانت تحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية قد أكدت أن شخص -مقيم بالبحيرة- أنشأ منظومة اتصالات غير شرعية لخدمة الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وتقاضى مبالغ مالية نظير تلك الخدمة، بالمخالفة للقانون وذلك بمحل إقامته بمحافظة البحيرة.

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وعقب تقنين الإجراءات استهدفت الأجهزة الأمنية المتهم بمحل إقامته وتبين تواجد
شقيقه.

وبالتفتيش عثر على 3 مقوى إشارة خارجي، 35 راوتر، 6 سويتش، جهاز حاسب آلي بمشتملاته، مجموعة من الكابلات والشواحن الخاصة بالشبكة.

وبمواجهة المذكور أقر بإنشاء تلك الشبكة بالاشتراك مع شقيقه وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي، يتم تحصيله شهريًا، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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