الأمن يكشف ملابسات مشاجرة في المرج

تداولت على أنها تشبه واقعة طبيبة السلام.

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات مشاجرة في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، بعد تداولها عبر “سوشيال ميديا”، وأكدت على تصالح جميع الأطراف.

جاء ذلك على خلفية كشف ملابسات ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان واقعة جديدة: “تُعيد إلى الأذهان واقعة طبيبة السلام”.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لشرطة النجدة بحدوث مشادة كلامية بين طرف أول “أحد الأشخاص ونجلتيه وزوجته”، وطرف ثاني “مالك ورشة وشقيقته”، وجميعهم يقيمون بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج.

وأوضح الفحص أن سبب المشادة هو اقتراب خطيب إحدى الفتيات من الطرف الأول -غير متواجد- من الأخيرة أثناء زيارته لها وتواجدهما بشرفة الشقة سكنها مما آثار حفيظة الطرف الثاني، والتراضي والصلح بين الطرفين.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.