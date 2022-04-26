كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بتاريخ 24 الجاري، أمكن تحديدهما طرف أول: سائق وآخر عاطل، وطرف ثان: 4 أشخاص -مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه- وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين أثناء شراء الطرف الأول مستلزمات من محل أحد أفراد الطرف الثاني، تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقي الأفراد، وتعدى كل منهما على الآخر بالسب والشتم والتلويح بالأسلحة البيضاء، دون حدوث إصابات، ولم يتقدم أحد للإبلاغ عن الواقعة أو تحرير ثمة محاضر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة البيضاء المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.